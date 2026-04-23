高市首相は23日昼、サウジアラビアのムハンマド皇太子と電話会談を行い、サウジアラビアが、ホルムズ海峡を通らない、紅海側の港を経由して日本に原油を供給していることに、謝意を伝えました。その上で、高市首相は、日本へのエネルギーの供給拡大に向けた協力を要請しました。これに対し、ムハンマド皇太子は、日本を含む市場へのエネルギー供給を確保するため、前向きに検討すると応じました。また、ホルムズ海峡の安定化を含め