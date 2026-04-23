鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で殺人罪などで服役し、第5次再審請求中の原口アヤ子さん（98）の弁護団が23日、鹿児島市で記者会見を開いた。国会で議論が進む再審制度の見直しについて弁護団共同代表の鴨志田祐美弁護士は「検察抗告が全面禁止されなければ、（原口さんの）存命中の再審無罪はありえない」と訴えた。これまでに第1次の鹿児島地裁、第3次の地裁と福岡高裁宮崎支部で再審開始決定