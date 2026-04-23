俳優高橋克実（65）が23日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。黒柳徹子からのむちゃぶりを受け、妻に感謝の思いを伝えた。高橋は現在中学生の息子と小学生の娘を育てる2児の父。娘のチアダンスの送迎で忙しいことを明かし「結構毎日のように自主練も含めてやってますね。それの送り迎えとか。本当にドライバーです」と語った。高橋は「仕事に行ってる方がまだ。撮影とか行ってる方が楽です」と明かした。「子