6月に開幕するサッカーW杯をめぐりトランプ大統領の側近が、出場権を持つイランの代わりにイタリアを出場させるようFIFAに要請していたことがわかりました。【映像】笑顔で話すトランプ大統領とFIFA会長イランのW杯出場をめぐっては、共同開催国であるアメリカのトランプ大統領が緊迫するイラン情勢を背景に「彼らの生命と安全のためには適切だとは思わない」などとSNSに投稿していました。そうした中トランプ政権の特使であ