news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「自転車事故10代が最多傘の巻き込みなど重傷が8割」についてお伝えします。◇ハンドルに傘をかけた状態で自転車を走らせ、傘が引っかかり転倒する事故や、違反とされている“ながらスマホ”での運転では、障害物に気づかずひっくり返ってしまうなど身近に潜む自転車の事故。NITE＝製品評価技術基盤機構によりますと、2021年からの5年間でNITEに報告された自転車の不具合な