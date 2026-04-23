BTSの新アルバム「ARIRANG（アリラン）」のタイトル曲「SWIM」が、ビルボード「グローバル」チャートで、4週連続1位となった。21日に発表された最新チャートで「グローバル200」と「グローバル（米国以外）」で、発売以来4週連続でトップを飾った。韓国メディアのニュースエンは23日「収録曲13曲のうち、聖徳大王新鐘の鐘の音を除く13曲の歌唱曲が『グローバル200』に継続的に名前を連ね、『グローバル』では全曲が50位以内に入り