4月22日、バラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）が放送され、タレントのはるな愛がゲスト出演。その近影が大きな話題となっている。今回の放送では、『ダマされやすい女と疑り深い女』というテーマでオンエア。はるなはだまされやすい女側でスタジオに登場し、これまでの壮絶なエピソードを赤裸々に告白した。「スタジオに登場したはるなさんは、花柄のスカートに紫色のリボンが印象的な柄物のトップスを着用