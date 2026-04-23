Kis‐My‐Ft2のデビュー15周年を記念した衣装展「Kis‐My‐Ft2：The Couture（ザ・クチュール）」が、池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORYにて4月24日より開催される。その前日となるきょう、同会場にて囲み取材が行われ、メンバーの千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣が本展の見どころを語った。【写真】Kis‐My‐Ft2が勢ぞろい！Kis‐My‐Ft2のステージ衣装の数々は、2018年以降はメンバーの玉森が監