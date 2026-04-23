TOBEアーティストが集結するコンサート「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」（トゥヒーローズ トゥービー サード スーパーライブ）が、バンテリンドーム ナゴヤにて4月20〜22日の3日間開催。TOBEアーティスト総勢34名が出演し、約2時間40分に渡り計47曲を披露。名古屋公演よりライブフォトが到着した。【写真】バンテリンドーム ナゴヤでの「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」に出演したNumber_i本公演には、TOBEアーティ