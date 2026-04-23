◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部・３回戦国士舘大５―０専大（２０日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）国士舘大が昨秋の優勝チームから勝ち点を奪った。先発右腕の金澤彩斗（４年＝花巻東）は打たせてとるリズムの良い投球で専大打線を寄せ付けず、９回をわずか２安打に抑え完封勝利。「負けたら上位に食い込めない中で、０点で抑えることができて良かったです」と振り返った。好投の金澤を打線が援護。２番・