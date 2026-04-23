◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部・２回戦中大１３―０東洋＝７回コールド＝（２１日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）中大が打力で圧倒、コールド勝ちで勝ち点を得た。初回２死二塁で４番・山口剛大（４年＝大崎）が右前適時打を放ち先制すると、山口を含む４連続適時打で４点を奪った。２回に３点を追加しリードを広げると、４、５回にも３点ずつ加え１３得点。先発全員得点も記録した。山口は「今日の試合