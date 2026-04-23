◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部中大９―１東洋大１回戦（２０日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）中大が１０安打９得点で大勝した。初回４番・田村颯丈郎（１年＝山梨学院）の適時二塁打などで３点を先制すると、３回にも２点を追加しリードを広げた。田村は「今日は先制点、ダメ押しと両方で点を取ることができたので上手く試合を進めることができたと思います。次も勝ち点を取れるよう頑張りたいと思います