ラッパーのドレイク（39）が、通算9作目となるスタジオ・アルバム「ICEMAN」を5月15日にリリースする。ドレイク自身がSNSで発売日を明かした。 【写真】人と比較してこのサイズ！トロント市内に出現した氷の塔 インスタグラムには、氷の絵文字とともに「MAY 15」とだけ記し、赤と青の文字で「ICEMAN MAY 15」と書かれたビジュアルを投稿。シンプルな方法で新作の発売日を伝えた。 一方で、地元トロントでは大