ブラックバーン森下龍矢が現地メディアから最大級の評価を受けたイングランド2部ブラックバーンの日本代表MF森下龍矢は、直近の試合で見せた圧巻のパフォーマンスにより、現地メディアから最大級の評価を受けている。先発出場した一戦でチームの攻撃を牽引し、勝利の立役者となった。地元紙「Lancashire Telegraph」は、森下に対して「今シーズン最初でおそらく唯一の満点」となる10点満点の評価を与え、その躍動ぶりを伝えてい