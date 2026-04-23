静岡市美術館で開催されている「水木しげるの妖怪百鬼夜行展」の来場者が1万人に達し、記念セレモニーが行われました。1万人目の来場者となったのは焼津市から訪れた佐藤さんご家族です。記念として静岡市美術館の館長から、今回の展覧会の図録やオリジナルグッズなどが贈られました。（1万人目の来場者佐藤さん ご家族）「うれしい」「チラシを見てからずっと行きたいって言っていて、うちでも鬼太郎を見てるほどなのでき