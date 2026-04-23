23日、全国の小学6年生と中学3年生を対象に、学力調査が行われました。一部の調査では2026年度、オンラインで出題･回答するシステムが導入されました。このうち静岡市立清水第一中学校では、オンラインでの実施にあたり、生徒たちがパソコンを使う際の注意事項について、説明を受けてから調査に臨みました。全国学力調査は対象となった小学校77校と中学校41校で行われ、小学6年生が国語と算数中学3年生が国語と数学、英語の調査が