韓国の国民的歌手ソン・シギョンの公式インスタグラムに、23日までに俳優・モデルの三吉彩花が登場し、話題を集めている。【写真】三吉彩花、韓国の国民的歌手と“大胆密着”投稿されたのは「allurekorea」のカットの引用。ソン・シギョンの背中に三吉が寄りかかるように密着する2ショット。三吉は大胆な背中開きコーデで、タトゥーも披露している。Netflix『隣の国のグルメイト』シーズン5で、2人は共演している。ソン・