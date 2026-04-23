衆議院では23日、憲法審査会が開かれ、大規模災害などの際に政府の権限を強化することなどを可能にする「緊急事態条項」に関する集中的な討議が行われました。この日は、「緊急事態条項」の中でも、特に国会の機能維持について議論されました。自民党の新藤議員は、参議院の緊急集会の法的位置づけを明確にしつつ、長期間にわたる「選挙困難事態」を想定して、影響が出る範囲や期間を今後の論点に挙げました。また、議員任期の延長