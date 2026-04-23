◇MLB ジャイアンツ3-0ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が「1番・投手兼DH」で出場し、6回無失点の好投。打撃では4打数無安打となり連続試合出塁が53で止まりました。大谷選手の打撃について試合後、ロバーツ監督は、「積極性はあると思う。ただ少し引っ張りすぎる傾向がある。それで逆方向を意識すると、今度は速球に遅れる。ずっと言っているけど、センター方向を意識している時の彼は誰より