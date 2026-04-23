女優の由美かおる（75）が23日、自身のインスタグラムを更新。京都駅で40年ぶりに偶然再会した同じ歳のタレントとのツーショットを公開した。「な、なんと、40年ぶりに偶然にお会いしました！綾小路きみまろさんです」とつづり、漫談家の綾小路きみまろとのツーショットを披露した。「京都駅でお互いにえ〜っと！」と偶然の再会だったことを明かし、「私たち1950年生まれで同い年でした」と実は同じ歳であることを明かした。