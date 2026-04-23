ディスカウント店「ドン・キホーテ」を展開するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（ＰＰＩＨ）は２３日、食品を強化した新業態「ロビン・フッド」の１号店（愛知県あま市）を報道関係者に公開した。物価高で消費者の節約志向が続く中、割安感のある総菜を多くそろえ、需要の取り込みを狙う。ドンキが得意とする雑貨やキャラクターグッズ、化粧品などの非食品で利益を確保しつつ、安価な食品を提供するビ