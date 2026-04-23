NHKが男性チーフディレクターを諭旨免職の懲戒処分にすると発表しました。NHKの報道局スポーツ情報番組部に所属するチーフ・ディレクターの男性は、今年1月、東京・渋谷区で女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕され、その後不起訴となっていました。発表によりますと、この男性は、ほかにも勤務時間中の私的な行為が多数発覚し、これらを業務用のスマホで撮影し保管していたということです。このためNHKは、男性を30日付で諭旨免職の