元テレビ朝日社員の玉川徹氏が23日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演した。昭和世代と令和世代の働き方に対する意識の違いに関する特集の中で、自身の若手社員時代を振り返り「ぼくは査定が良くなかった」とした上で「テレビの世界ではいい番組をつくることが本質なんだと思ってやってきた結果が、今です」と口にした。番組ではこの日、昭和と令和の働き方をめぐる世代間ギャップについて、パネル