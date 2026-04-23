中部エリア屈指の“酷道” 条件付きで規制解除へ静岡県浜松市は2026（令和8）年4月20日、相次ぐ法面や路肩の崩壊で通行止めとなっていた国道362号の一部区間について、応急復旧工事が進んだことから、条件付きで規制を解除すると発表しました。【こりゃ“酷”い…】国道362号「路肩崩壊」直後の様子を写真で見る国道362号は、愛知県豊川市から静岡市葵区までを東西に結ぶ道路ですが、静岡県川根本町を経由するため北に大きく迂