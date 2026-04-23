KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは、povo2.0において「ゴールデンウィークキャンペーン」を開始した。 また、スシローやドン・キホーテのギフト券がセットになったコラボトッピングが期間限定で提供される。 ゴールデンウィークキャンペーン キャンペーンのひとつとして、データトッピングが割引価格で提供される。 たとえば、