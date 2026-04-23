将来的な実家の相続を見据え、親からの呼びかけや経済的なメリットを背景に、実家を永住の拠点として選択するケースも少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、大阪府大阪市平野区在住・38歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る