地域の緑化活動に役立てようと、長崎市で募金活動が行われ、長崎市出身の「ミス日本みどりの大使」の永田 愛実さんらが協力を呼びかけました。 （ミス日本みどりの大使 永田 愛実さん） 「緑の募金のご協力、よろしくお願いします」 募金活動は、国内の森の整備や子どもたちへの森林環境教育を目的に、毎年行われていて今年で10回目です。 23日は長崎市の浜町アーケードで、ミス日本みどりの大使の