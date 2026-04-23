中東情勢を受け、燃料価格の高騰や原材料の供給不足など、経営をめぐる環境が悪化しています。石川県内の企業でつくる経済団体が23日、石川県の山野之義知事に支援を要望しました。金沢商工会議所が行った調査では、中東情勢を受けて燃料価格や供給量に「影響が出ている」または「今後影響が出る見込み」と回答した企業が合わせて74パーセントに上りました。石川県商工会議所連合会の安宅建樹会頭らは23日、県庁を訪れ、かねてから