タレントの川崎希さんの夫でモデルのアレクサンダーさんは4月22日、自身のInstagramを更新。おしゃれな赤ちゃんの写真を公開しました。【写真】バーバリー姿の赤ちゃん「かわいいな」アレクサンダーさんは「バー!!すしざんまい赤ちゃん#burberry #バーバリー #hermes」とつづり、2枚の写真を投稿。チェック柄のハットとスカートを着用した次女である赤ちゃんの姿です。ほほ笑みながら両手を大きく広げており、とてもかわいらし