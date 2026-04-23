輪島塗の再生に向け若手職人らが立ち上げた復興協議会のメンバーが独自に復興計画を作成し23日、輪島漆器商工業協同組合に提出しました。復興協議会では、震災の影響や今後の課題などについておよそ100人からヒアリングを行い、そこで得た意見を基に復興計画を作成しました。震災前の6割ほどまで減少したとされる輪島塗の職人。計画のアクションプランには新たな人材育成だけではなく、キャラクターやブランドなどとコラボした新し