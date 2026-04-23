数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！15と18の組み合わせは少し複雑そうに見えますが、数字の性質を生かせばすぐに解ける問題です。1分以内に答えまでたどり着けるか挑戦してみましょう！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。15 × 18 = □ ヒント：「片方を2倍にして、もう片方を半分にする」という計算のテクニックを使ってみてください！答えを見る↓↓↓↓