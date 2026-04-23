ひらかたパーク（大阪府枚方市）とアニメ『霧尾ファンクラブ』のコラボイベント「霧尾ファンクラブ×ひらかたパーク 霧尾くんとひらかたパーク行きたい」が、2026年4月27日〜6月28日の期間に開催される。【画像】コラボグッズ一覧ひらかたパークに来園した霧尾くんと写真が撮れるフォトブースや、限定デザインのオリジナルグッズ販売、園内放送などで作品の世界観を楽しめる。フォトブースは「Photomatic」（有料）で、コラボビジ