タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」がライフスタイルブランド「CONVERSE（コンバース）」と初コラボレーションした「DREAM TOMICA CONVERSE ALL STAR COLLECTION VOL.1（ドリームトミカ コンバース オールスター コレクション）」（全6種 種類は選べない）を、6月20日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、CONVERSE直営店（5店舗）、オンラインストア、タカラ