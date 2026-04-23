アイドルグループ「欅坂46」の元メンバー・長沢菜々香さんが自身のＸを更新。「メニエール病」と診断されたことを明かしました。 【写真を見る】【 元欅坂46・長沢菜々香 】 「メニエール病でした」ＳＮＳで明かす「グルグルする目眩が続いて」「片耳の痛み、脱力感があって」長沢菜々香さんは「ここ数日、コーヒーカップに乗った直後みたいなグルグルする目眩が続いてて、重めの貧血かな？と思ってたらメニエール病でし