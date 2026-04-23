23日夜は近畿〜関東で雨続く関東の雨は24日明け方ごろまで【雨の予想】木曜日夜は、近畿から関東では雨が続き、伊豆諸島で激しい雨が降る所があるでしょう。【画像で見る】きょう午後7時〜あす午前8時までの降水予想シミュレーション関東での雨は、金曜日の明け方頃まで続きますが、金曜日の朝には止む所が多くなる見込みです。24日は広い範囲で晴れる見込み南西諸島は雨が降ったり止んだり【金曜日の天気】金曜日は広い範囲で