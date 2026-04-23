SBI舞花火 in 千葉・稲毛海浜公園実行委員会およびTryHard Japanは5月30日、「SBI舞花火in千葉・稲毛海浜公園(いなげの浜)feat. SKY ORCHESTRA」を千葉県・稲毛海浜公園(いなげの浜)で開催する。「SBI舞花火in千葉・稲毛海浜公園(いなげの浜)feat. SKY ORCHESTRA」同イベントは、千葉市・稲毛海浜公園にあるいなげの浜が開設50周年を迎えることを記念して開催される。花火と音楽を1/30秒単位で高度にシンクロさせた演出による次世