プロパガンダはいかにして真実を覆い隠すのか。南モンゴル出身で静岡大学教授の楊海英さんは「モンゴル人を大量虐殺しながら、それを隠蔽するために日本向けの月刊誌で内モンゴルの人びとの姿を、草原に笑顔があふれるかのようにでっち上げた」という――。※本稿は、楊海英『未完の中国文化大革命』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。■中国には民族自決権がないかつて内モンゴル軍区は中国八大軍区の1つであり、戦闘力の