私立高校の授業料に対する支援金の上限が45万7200円に引き上げられる「いわゆる高校無償化」が2026年度から始まることになりました。 今回は、「いわゆる高校無償化」施策の内容を確認するとともに、今後、高校の教育費としていくら準備する必要があるのかを、公立と私立別に解説します。 「いわゆる高校無償化」とは 1. 高校無償化の変遷 高等学校等の進学率が約98％に達したことから、高等学校等の教育に係る