育児休業は、育児・介護休業法により労働者に認められた権利です。そして、育児休業中は、雇用保険法に基づき育児休業給付金が支払われます。これらの制度は、労働者が、安心して育児休業を取得できるように整備されたものです。 一方で、事業主が職場復帰を前提として育児休業を付与することに問題はないのでしょうか。 今回は、育児休業と育児休業給付金についてその仕組みを解説するとともに、事業主が職場復帰を