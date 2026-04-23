親の実家を兄弟で相続することになったとき、多くの人が悩むのが「この家をどうするか」という問題です。誰も住む予定がない場合、そのまま持ち続けるべきか、それとも売却した方がよいのか迷う方は少なくありません。 本記事では、実家を共有で相続する際の注意点や、持ち続ける場合と売却する場合の違いについて解説します。 実家を兄弟で相続すると何が起きるのか 実家を兄弟で相続する場合、遺産分割協議の結