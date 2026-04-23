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【Forza Horizon 6】 5月19日 発売予定（Xbox Series X|S/PC版） 2026年内 発売予定（PS5版） 価格スタンダード エディション：9,800円 デラックス エディション：14,000円 プレミアム エディション：16,800円 日本マイクロソフトは4月23日、都内某所にて、Xbox Series X|S/PC/プレイステーション 5用オープンワ&