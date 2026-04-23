■ドイツ首相「脱原発は失敗だった」イラン発のエネルギーショックを受けて、日本では原発再稼働に向けた機運が高まっている。この動きは欧州連合（EU）も同様だが、一つだけ乗り遅れている国がある。それは、2023年4月に脱原発を完了したドイツだ。国内では原発の再稼働を望む世論が過半を占めているが、フリードリヒ・メルツ首相は消極的な姿勢を貫いている。写真＝dpa／時事通信フォト2026年4月16日、連邦議会に出席するベルリ