ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」によるリアルイベント『漢祭り2026』が13日、神奈川県のCLUB CITTA'にて開催。17LIVEでは多くのリアルイベントが開催されるが、男女混合のイベントが多い。しかし、『漢祭り』は男性ライバー限定で、レッドとブルーの2チームに分かれた、漢たちの熱いバトルが繰り広げられるイベントとなった。そして『漢祭り2026』には、特別ゲストにHG(レイザーラモン)が登場。パンチングマシン対決への参加