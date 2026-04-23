ILLITの日本人メンバー・イロハが、大胆なイメージチェンジでファンを驚かせた。最近、ILLITの公式インスタグラムにイロハの写真が投稿された。【写真】「二度見した…」イロハ、“オレンジヘア”の別人級ビジュ公開された写真は、4月30日にリリースされるILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のコンセプトフォトだ。写真の中でイロハは、鮮やかなオレンジヘアにスタイルチェンジした姿を披露。スモーキーメイクも相まって