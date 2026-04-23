【あみあみ：5月再入荷予定ガンプラ】 4月23日 販売開始 通販サイト「あみあみ」にて、ガンプラ「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」などが販売されている。 今回「あみあみ」にて5月に再入荷予定分のガンプラを対象に予約受付を実施しており、「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」のほか、「MG