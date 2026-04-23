１月１８日の日経新春杯１２着を最後に現役を引退し、北海道新ひだか町の岡田スタッドで繁殖牝馬として過ごすライラック（牝７歳、父オルフェーヴル）が、イクイノックスと種付けを済ませたことが分かった。岡田スタッドの岡田牧雄代表は「競馬を多く使っていた馬でもあるし、体がなかなか戻ってこなくて発情が来なかったけど、先週の日曜日（１９日）にイクイノックスとようやく種付けができた」と、まずはトラブルなく初めて