【1/12 AXES1EX-1 ニッサン スカイラインGT-R(BNR32) 特別仕様(ドライバーパーツ付き)】 元発送日：4月30日→発送延期 価格：17,600円 フジミ模型は、プラモデル「1/12 AXES1EX-1 ニッサン スカイラインGT-R(BNR32) 特別仕様(ドライバーパーツ付き)」の発送延期を発表した。 本商品はGT-Rグレードが復活した8代目スカイラインを1/12スケー