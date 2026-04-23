◆ファーム・リーグ巨人１×―０西武（２３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の山田龍聖投手（２５）が９回４安打完封、１３８球の熱投でチームを勝利に導いた。先発で登板し、雨の中テンポのいい投球を披露。「（捕手の）山瀬がいいリードをしてくれて、野手がしっかり守ってくれた。前回は初回から変化球が決まらなかったので、山瀬と話し合って初回から使えたのがいい結果につながった」と、前回登板の反省を生かし