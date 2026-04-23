シビック e:HEVに“走りのRS”が登場！ ホンダ シビック e:HEV RS｜Honda Civic e:HEV RS ホンダは、主力モデルであるシビックに新グレード「e:HEV RS」を追加し、2026年6月に発売する。1972年の誕生以来、世界累計約2760万台を販売してきたシビックは、いまやホンダを代表するグローバルモデル。現行の11代目は“人中心”という開発思想のもと、扱いやすさと存在感を高次元で両立し、爽快なドライビングを追求し