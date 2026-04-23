夕方4時過ぎ、静岡市内の飲食店にオープン前からできた長～い行列。皆さんのお目当ては！？（客）「おすしを買いに。高いの、ウニ」（客）「焼津からきました」Q.お目当ては何ですか?（客）「マグロ」この日、開催されたのは、行列に並んででもお得な"すしバイキング"。高級なネタも含めて好きなネタを5貫選んでまさかの激安価格。（客）「安すぎます。どうやって利益を得てるのか知りたい」一方、こちらは静岡市内の